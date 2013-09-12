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تجديد حبس 37 من أنصار المعزول 15 يوم في أحداث سكة الوايلي بحدائق القبة

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تجديد حبس 37 من أنصار المعزول 15 يوم في أحداث سكة الوايلي بحدائق القبة تجديد حبس 37 من أنصار المعزول 15 يوم في أحداث سكة الوايلي بحدائق القبة

أمر عمرو نجيب وكيل نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار ياسر ابو غنيمة تجديد حبس 37 متهما من انصار الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيق في احداث منطقة سكة الوايلي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة .

كان عدد من انصار المعزول قد خرجوا للتظاهر بصورة ليست سليمة حيث قاموا باستخدام الاسلحة االنارية واطلاق الاعيرة منها مما تسبب في اثارة الفزع والرعب لسكان المنطقة وتعريض حياتهم للخطر .

علي الفور قامت قوات الشرطة والاجهزة الامنية بالتصدي لهم واطلاق قنابل الغاز وضبط 37 شخصا منهم  ، وبعرضهم علي النيابة كانت امرت بحبسهم 15 يوما .

 

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