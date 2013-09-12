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بالصور..أمن بورسعيد يلغي مباراة المصري و الاسماعيلي والألتراس ينهي وقفته

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بالصور..أمن بورسعيد يلغي مباراة المصري و الاسماعيلي والألتراس ينهي وقفته بالصور..أمن بورسعيد يلغي مباراة المصري و الاسماعيلي والألتراس ينهي وقفته

أمن بورسعيد يلغي مباراة المصري و الاسماعيلي والألتراس ينهي وقفته

انهي التراس المصري وقفته الاحتجاجية أمام مديرية أمن بورسعيد عقب رفض مديرية امن بورسعيد لقاء المصري و الاسماعيلي في الدوري و التي كان مقرر إقامتها اليوم بملعب المريخ .

و كان ياسر يحي القائم بإعمال رئيس النادي المصري و اثنين من أعضاء مجلس إدارة النادي المصري قد اجتمعوا في مكتب اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد.

و شرح لهم مدير الأمن الموقف الراهن و الظروف التي تمر بها البلاد و أن قرار المنع هو حماية المواطنين و الجماهير في ظل وجود إرهابيين هدفهم قتل و ترويع المصريين و استشهد مدير الأمن بمواقف كثيرة و تفجيرات في سيناء و استهداف وزير الداخلية . تفهم التراس المصري و مجلس إدارة النادي الأمر و تقبلوا الأمر في الوقت الحالي.

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