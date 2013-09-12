أجهزة أمن الغردقة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة

كتب : صلاح عبدالله الخميس 12-09-2013 17:53

تكثف أجهزة الأمن بالبحر الأحمر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة صاحب محل ملابس مصابا بطعنة نافذة في الصدر، بعد أن تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد العثور على صاحب محل ملابس مقتولا بطعنة في منطقة الصدر.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد صادق مدير المباحث، والمقدم رضا النحاس مفتش مباحث قسم شرطة ثان، لمعاينة الجثة وكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص تبين أن المجني عليه مطعونا بآلة حادة في منطقة الصدر، فتم رفع البصمات وتكثف أجهزة الأمن جهودها لشكف ملابسات الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عمر زايط رئيس النيابة الجزئية، لمعاينة الجثة.