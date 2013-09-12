أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أجهزة أمن الغردقة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة

Google+ Print
أجهزة أمن الغردقة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أجهزة أمن الغردقة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة

كتب : صلاح عبدالله الخميس 12-09-2013 17:53

تكثف أجهزة الأمن بالبحر الأحمر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة صاحب محل ملابس مصابا بطعنة نافذة في الصدر، بعد أن تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد العثور على صاحب محل ملابس مقتولا بطعنة في منطقة الصدر.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد صادق مدير المباحث، والمقدم رضا النحاس مفتش مباحث قسم شرطة ثان، لمعاينة الجثة وكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص تبين أن المجني عليه مطعونا بآلة حادة في منطقة الصدر، فتم رفع البصمات وتكثف أجهزة الأمن جهودها لشكف ملابسات الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عمر زايط رئيس النيابة الجزئية، لمعاينة الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية