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المنوفية تكرم أسر شهداء رفح بالتعاون مع جمعية العلاقات الإنسانية

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المنوفية تكرم أسر شهداء رفح بالتعاون مع جمعية العلاقات الإنسانية المنوفية تكرم أسر شهداء رفح بالتعاون مع جمعية العلاقات الإنسانية

كتب : محمود الحصري وسحرعون الخميس 12-09-2013 17:54

أقامت محافظة المنوفية، اليوم، حفلا لتكريم أسر شهداء حادث رفح، بحضور اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء مصطفى بيومي السكرتير العام المساعد، وعصام برهام وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، وعطية عبد القادر رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وعزيزة عمار مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالمنوفية، وأسر شهداء حادث رفح من أبناء المنوفية وغيرها من المحافظات، حيث تم تكريم اسر الشهداء وتسليم مبالغ مالية من قبل جمعية العلاقات الإنسانية والاجتماعية.

من جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة، أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة في تعاون تام لخدمة أهالي الشهداء، مشيرا إلى أن الله اصطفى هؤلاء الشباب ليكونوا في أعلى منازل الفردوس الأعلى، وأن لم ولن تنس أبدا من ضحى بدمائه في سبيلها.

وأشارت مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالمحافظة إلى أنه لابد وأن نفخر بأولادنا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل خدمة هذا الوطن.

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