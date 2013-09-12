حبس محامية لإتهامها بإدارة شقتها للأعمال المنافية للاداب بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد حنفى رئيس النيابة حبس زينب . س محامية 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامها بادارة شقتها للاعمال المنافية للاداب والدعارة بمدينة نصر .

وردت معلومات إلى المقدم أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بالإدارة تفيد بقيام المتهمة بإدارة شقتها دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للأعمال المنافية للآداب، واستقبال الرجال راغبى المتعة المحرمة لممارسة الفحشاء بالشقة، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليهـا نظير ذلك .

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الاداب وبعد استصدار اذن من النيابة تمت مداهمة الشقة وتمكنت القوة من ضبط المتهمة و5 نسوة ساقطات ورجل اثناء ممارسة الرزيلة ، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2 احوال وتمت احالتهم الى النيابة التى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق .