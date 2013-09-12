"دبي السينمائي" يشارك في مهرجان الأفلام القصيرة بالبحرين

كتب : محمد عبد الجليل الخميس 12-09-2013 15:04

أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي عن مشاركته في الدورة الثانية لمهرجان "أيام نقش للأفلام القصيرة" الذي ينظمه "نقش جاليري" في البحرين، والذي تستمر نشاطاته خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر، حيث ستعرض ستة أفلام إماراتية مما أنتجته السينما الإماراتية خلال الأعوام العشرة الماضية.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ستعرض الدورة الثانية لمهرجان "أيام نقش للأفلام القصيرة" الذي انطلق بنجاح العام الماضي أكثر من 85 فيلماً قصيرا تتحدث عدة لغات لأكثر من 57 مخرجا من جميع أنحاء العالم، حيث شهد المهرجان هذا العام إقبالا وحرصا من صانعي السينما على المشاركة يفوق العام الماضي.

وقد تم اختيار عدد من أبرز الأفلام الإماراتية الروائية لعرضها في مهرجان "أيام نقش للأفلام القصيرة" وهي "طوي عشبة" للمخرج وليد الشحي الفائز بالعديد من الجوائز، وفيلم "تنباك" للمخرج عبدالله حسن أحمد، والفيلم الروائي القصير "عربانة" للمخرجة الإماراتية المستقلة نايلة الخاجة، وفيلم "بنت مريم" للمخرج سعيد سالمين المري، وفيلم "سبيل" للمخرج خالد المحمود، وفيلم "رأس الغنم" للمخرج جمعة السهلي.