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أمل حجازي تستعد لألبومها الجديد

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أمل حجازي تستعد لألبومها الجديد أمل حجازي تستعد لألبومها الجديد

كتب : أ ش أ الخميس 12-09-2013 15:16

تحضر الفنانة أمل حجازي حاليا لألبومها الجديد الذي تنوي طرحه في الفترة المقبلة فورة استقرار الأوضاع السياسية.

وقالت أمل إن مرحلة تحضير الألبوم تكون دائما هي المرحلة الأصعب بالنسبة لها حيث تعقد اجتماعات مع الشعراء والملحنين كما أنها تتواجد لفترات زمنية طويلة داخل الأستوديوهات لتسجيل أغنياتها.

وعن الشعراء والملحنين الذين تتعاون معهم في الألبوم قالت: أتعاون مع شعراء وملحنين من مختلف البلدان العربي، وأحاول أن أقدم في الألبوم أكثر من مفاجأة كما قلت لكي يكون مختلفا عما قدمته من قبل، بالإضافة إلى أنني أركز على نوع الموسيقى التي سيظهر بها الألبوم.

أما عن سبب تأخرها في طرح ألبوم جديد لفترة امتدت لأكثر من عامين تقول: سبب تأخري هو أنني أحب أن أعطي لكل مشروع فني أقدمه حقه وألبومي الأخير أحتوى على 12 أغنية متنوعة، ويجب على كل فنان أن يترك لأعماله الفنية الفنية مساحة من الوقت لكي تحقق النجاح المطلوب، كما أن إعداد ألبوم جديد يتطلب فترة طويلة من الزمن لكي يظهر العمل بالشكل الذي يضيف لرصيدي الفني ولمشواري الغنائي.

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ON Sport

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