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توقف نشاط "مسرح السلام" كليا بسبب أعمال الإحلال والتجديد

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توقف نشاط "مسرح السلام" كليا بسبب أعمال الإحلال والتجديد توقف نشاط "مسرح السلام" كليا بسبب أعمال الإحلال والتجديد

كتب : أ ش أ الخميس 12-09-2013 15:33

توقف نشاط مسرح السلام الكائن بوسط القاهرة كليًا؛ بسبب عملية إحلال وتجديد تجري فيه منذ أكثر من عام ولا يعرف متى تنتهي.

وأكد مصدر أنه لا توجد بروفات لعروض مسرحية حاليًا على مسرح السلام؛ بسبب أعمال التجديد في المسرح التي بدأت منذ فترة ولا يعرف متى تنتهي.

وأضاف المصدر أنه لا علاقة بتوقف العروض في مسرح السلام بالأحداث السياسية في لأن توقف العروض سابق لهذه الأحداث، مشيرًا إلى أنه لا توجد بروفات مسرحية تقام في المسرح.

وكان العرض المسرحي "الأيام" للكاتب الكبير عميد الأدب العربي طه حسين، ومن إنتاج فرقة المسرح الحديث آخر بروفات استقبلها مسرح السلام في أكتوبر من العام الماضي، وجرى عرض المسرحية في عيد الأضحى الماضي في قاعة سيد درويش بمسرح الهرم.

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