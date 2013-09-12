"الحق دستورك" و"كاسك يا وطن" على المسرح الحديث

كتب : محمد عبد الجليل منذ 21 دقيقة

تشهد فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، حالة من العمل النَشِط على بروفات عرضين جديدين يُنتظر خروجهما للنور بعد انتهاء فترة حظر التجوال.

وقال ياسر صادق مدير فرقة المسرح الحديث، إن دور المسرح يتخطى فكرة الترفيه إلى مرحلة التفاعل مع المجتمع ومشكلاته، ومحاولة التأثير بفاعلية على مجريات الأمور، خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية، تجري الآن بروفات عرضين هامين يتشابك موضوعهما مع اللحظة الآنية؛ أولهما هو "إلحق دستورك" نتاج ورشة عمل شبابية يديرها الفنان نادر صلاح الدين ومن إخراجه، ويشارك فيها شباب فرقة المسرح الحديث وشباب من الفرق الأخرى بالبيت الفني.

ويقدم العرض وجهة نظر الشباب في الدستور الجديد بشكل فني ذي محددات تعكس ما يتوافق مع مجتمعنا ومتطلباته في دستوره الجديد، وما لا يعبر عنه.