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نشوب حريق فى محل للـ “موبيليا” المستعملة بحي الشرق ببورسعيد

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نشوب حريق فى محل للـ “موبيليا” المستعملة بحي الشرق ببورسعيد نشوب حريق فى محل للـ “موبيليا” المستعملة بحي الشرق ببورسعيد

الموبيليا المحترقة فى الشارع

أضرم أحد الأشخاص النار في محل للموبيليات المستعملة بشارع البازار أشهر شوارع حي الشرق ببورسعيد و أسفر الحرق عن التهام كثير من الموبيليات المستعملة.

و كان اللواء جمال عيسوي مدير إدارة الحماية المدنية قد تلقى بلاغاً بنشوب حريق بمحل “حندق” للملابس المستعملة والمتواجد بشارع البازار بحي الشرق والمتواجد به مساكن خشبية،علي الفور انتقلت وحدة الحماية المدنية إلى موقع الحريق و تمت السيطرة عليه .

حيث تبين وجود خلافات بين صاحب المحل و قهوة مجاورة وعلى إثر هذه الخلافات أشعل أحد الأشخاص  النار في الموبيليات الموجودة في الشارع و وتسبب في حريق هائل ،تحرر محضر بالواقعة و باشرت نيابة الشرق التحقيقات.

 

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