أصوات الجاموس تحقق الاسترخاء للأمير وليام

كشف دوق كامبريدج الأمير ويليام أن الاستماع إلى أصوات الجاموس وحيوان السمندل على جهاز آيفون هو سر الاسترخاء الخاص به بعد قضاء يوم مجهد ومشحون بالضغوط.

وقال ويليام إن الاستماع إلى أصوات الحيوانات ينقله إلى إفريقيا مما يعيد إليه ذكرياته السعيدة عن الإجازات التي كان يقضيها في الأدغال الإفريقية، مؤكدا أنه ورث عن والدته الراحلة الأميرة ديانا حب القارة الإفريقية.

وذكرت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية أن دوق كامبريدج كشف عن سر الاسترخاء الخاص به خلال فيلم وثائقي من إنتاج شبكتي “آي تي في” و”سي إن إن” تحدث فيه عن عشقه الشديد لإفريقيا والحياة البرية هناك وفقا لما نقلت وكالة الشرق الأوسط.

وأضاف ويليام “استغرق في أحلام اليقظة بشكل منتظم، وإفريقيا بالتأكيد هي أحد الأماكن التي يذهب خيالي إليها، لدي مئات الحيوانات على جهاز آيفون الخاص بي وضوضاء وأصوات للأدغال، لذلك إذا مررت بيوم مليء بالضغوط فإنني استمع إلى صوت الجاموس أو صرصار الليل أو حيوان السمندل فهذه الأصوات تعيدني فوراً إلى الأدغال وهو ما يريحني تماماً.