أردوغان: سوريا تسعى إلى كسب الوقت لارتكاب مجازر جديدة

كتب : أ ف ب منذ 52 دقيقة

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف الوحيد للنظام السوري بشأن ملف السلاح الكيميائي هو "كسب الوقت" لارتكاب مجازر جديدة.

وأوضح أردوغان في كلمة أمام رجال أعمال في إسطنبول نقلتها قنوات التلفزيون اليوم، أن "نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد لم يحترم حتى الآن تعهداته ونكث كافة وعوده". وأضاف: "وبهذه الطريقة كسب الوقت وواصل كسب الوقت ليتمكن من ارتكاب مجازر جديدة".

وتابع أردوغان: "بالنسبة للأسلحة الكيميائية، نحن لا نصدق وليست لدينا ثقة (..) نظام دمشق سيستمر في مجازره بالشكل ذاته".

وبمبادرة من روسيا، أعلنت سوريا رغبتها في وضع ترسانتها من السلاح الكيميائي تحت رقابة دولية، من خلال الانضمام إلى اتفاقية 1993 لحظر انتشار هذه الأسلحة.

ونقلت روسيا للولايات المتحدة خطة مراقبة الأسلحة الكيميائية، وسيتم بحث هذا الملف اليوم في اجتماع وزيري خارجية البلدين في جنيف.

وتتهم الولايات المتحدة النظام السوري بارتكاب مجزرة استخدم فيها الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس، ما أوقع 1429 قتيلا، بحسب المخابرات الأمريكية، وتفكر في شن هجمات عسكرية على سوريا.

وتركيا التي تساند بشكل كبير المعارضة السورية المسلحة في النزاع الدائر منذ 2011، اعتبرت أمس أن المبادرة الروسية "إيجابية"، لكنها طلبت معاقبة منفذي الهجوم بالأسلحة الكيميائية.