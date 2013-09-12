وكيل بطريريكية الإسكندرية: رفضنا طلبا أمريكيا لزيارة "القديسين"

كتب : حازم الوكيل منذ 18 دقيقة

قال القمص رويس مرقص، وكيل البطريريكية والنائب الباباوي لكنيسة الإسكندرية، إن الكنيسة رفضت طلب السفارة الأمريكية بمصر، رغبة السفير الأمريكى ديفيد ساترفيلد زيارة كنيسة القديسين.

وأضاف، في بيان صحفي له اليوم، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الكنيسة ترفض مقابلة أي مسؤول أمريكى بالإدارة الأمريكية الحالية، معتبرا ذلك بمثابة رسالة إلى الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ردا على موقفها تجاه تداعيات أحداث 30 يونيو، وموقفها المتشدد والمثير للاستغراب.

وأوضح أن الأقباط جزء من نسيج المجتمع وأن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية موقفها دائما ينبع من نبض الوطن وأنها قدمت أكثر من سبعين كنيسة احترقت، وتعتبرها الكنيسة قربانا من أجل مصر واستقرارها.

وتابع البيان: "أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تر النيران وهي تحرق الكنائس والجوامع والبيوت". وأشار النائب الباباوي إلى أنهم يستقبلون أي مواطن أمريكي أو أعضاء الكونجرس الأمريكي لتوضيح الحقائق ولكن موقفهم ثابت تجاه الإدارة الأمريكية.