رنا كمشاد الموضة هي الأزياء التي تحظى بشهرة وشعبية واسعة خلال فترة زمنية معينة، ففي العصور الوسطى كانت الموضة تعكس الطبقة الاجتماعية، اما في عصرنا الحديث فهي تعكس الشخصية. ومع سرعة التغيير في هذا العصر أصبحت مواكبة الموضة والالتزام بها من المستحيلات، فالناس تتغير وأصبحت دائما تبحث عما هو جديد، كما يقول المصمم الفرنسي الشهير «الأزياء تفنى والذوق هو الأبدى». والذوق هو الأسلوب أو بمفهومه الدارج «ستايل»، فبدون موضة لا وجود للستايل وبدون الستايل لا وجود للموضة. أرحب بكم قراء «الأنباء» في صفحتي الأسبوعية «فاشن & ستايل». ولاستفساراتكم إيميل الصفحة: للتواصل: fashion_alanba@mail.com fashion_alanba@

أكبر متجر لـ H & M في ملبورن أستراليا أخيرا لدينا بعض الأخبار المثيرة لمحبي الأزياء في استراليا ـ ستقوم H & M بافتتاح أول متجر لها في ملبورن الأسترالية خلال النصف الأول من عام 2014. وسيكون المتجر الرئيسي في ملبورن، ومن المتوقع أن يكون واحدا من أكبر متاجر H & M على الصعيد العالمي، والذي يمتد على 3 طوابق. «نحن متحمسون جدا لنعلن أنه سيتم افتتاح أول متجر H & M في ملبورن ـ أستراليا خلال عام 2014. وسيكون واحدا من أكبر متاجر H & M على الصعيد العالمي. وقال هانز أندرسون المدير الإقليمي لـ H & M أستراليا نحن نتطلع الى ان تكون الأزياء بأفضل الأسعار للعملاء الأستراليين.

دار Louis Vuitton تختار ميشال ويليامز اختارت دار Louis Vuitton الممثلة ميشال ويليامز لتكون نجمة إعلاناتها المقبلة لمجموعة W وCapucines. وقد تم اختيارها لروحها المستقلة، وشغفها لمهنتها، وخياراتها الجريئة للأدوار التي تؤديها. فتاة ريفية، بدأت شهرتها من خلال فيلم قصير وشارك فيه التلفزيون بالاضافة الى مسلسل عرض عام 1998 بعنوان «Dawson's Creek». منذ ذلك الوقت، عملت Michelle في عالمها الخاص بالأفلام المستقلة، وشاركت في Station Agent عام 2003، وImaginary Heroes عام 2004، وفيلم The Baxter عام 2005. ولكن نجاحها الحقيقي كان عام 2005 عندما مثلت في فيلم Brokeback Mountain للمخرج Ang Lee، فأداؤها في هذا الفيلم أوصلها لترشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة دور ثان، وفي عام 2010 حصلت على ترشيح آخر للأوسكار ولكن عن فئة أفضل ممثلة دور رئيسي عن فيلم Blue Valentine، كما شاركت في فيلم Shutter Island للمخرج Martin Scorsese. تبع ذلك عام 2011 ترشيح ثالث للأوسكار عن أفضل ممثلة دور رئيسي عن لعبها لدور الممثلة Marilyn Monroe في فيلم My Week with Marilyn ورغم أن الحظ لم يحالفها إلا أنها حازت جائزة الغولدن غلوب عن الدور نفسه. شاركت ميشيل ويليامز بداية العام الحالي 2013 في بطولة فيلم ديزني العائلي Oz the Great and Powerful بدور الساحرة Glinda وقبلت بأداء دورها هذا من أجل ابنتها. سنشاهد ويليامز في بطولة فيلم من إنتاج فرنسي في العام المقبل 2014 يدعى Suite française، وهو فيلم رومانسي درامي وحربي يتحدث عن قصة حب بين فتاة قروية فرنسية وجندي ألماني خلال فترة احتلال ألمانيا لفرنسا.

مجموعة زهير مراد لشتاء2013 2014 تضم مجموعة المصمم اللبناني زهير مراد للأزياء الجاهزة في باريس، لموسم خريف وشتاء 2013- 2014، الفساتين الأنيقة من الجلد أو الدانتيل بقصات ضيقة وقصيرة، مع ثنيات تحت الخصر. وتأتي الأقمشة مطبعة بالورود الكبيرة أو مطرزة بالخرز، أضاف إليها المصمم الدانتيل أحيانا، وتركها شفافة أحيانا أخرى. كما أضاف الدانتيل الناعم إلى القمصان والسراويل باللون الأبيض. وللسهرة طبعا فساتين طويلة كلها مغطاة بالخرز.

علاج واحة البرتقال الملكية في المنتجع الصحي في فندق ذي بالاس وسط دبي هناك فرصة استثنائية للتمتع بأعلى درجات الراحة والاسترخاء واستعادة الحيوية والنشاط مع باقة «واحة البرتقال الملكية» الجديدة، حيث يمكن لضيوف المنتجع الصحي اللجوء وإغراق حواسهم في روائح الحمضيات المنعشة ما يساهم في إنعاشهم مع علاج شامل من الرأس وحتى أخمص القدمين، باستخدام منتجات الحمضيات الطبيعية الرائعة. ويهدف هذا العلاج إلى حماية البشرة من الجفاف وعلامات التقدم بالسن، وتزويدها بمضادات الأكسدة، وعلاج البشرة المتأثرة بعوامل الطقس والتعرض لأشعة الشمس. العلاج الصحي يشمل تقشير البشرة بالحمضيات بما في ذلك زيت «روزا موسكيتا» النقي، ومن ثم الاستفادة من مزايا فيتامين «ج» مع قناع ناعم يتألف من زبدة الشيا والمندرين. وتنتهي الجلسة بعلاج للوجه يساعد على التخلص من التعب والتوتر، بالإضافة إلى تدليك الجسم، للتمتع بإحساس منعش وإطلالة رائعة.

نظرة على آخر مجموعة إكسسوارات من ناتالي تراد تعرفت لأول مرة على تصميمات ناتالي تراد أثناء مشاهدة متاجر فاشون فوروارد دبي الموسم الأول وفي الحال لفتت أكسسواراتها انتباهي. لم أكن الوحيدة التي أعجبت بتصميماتها، فقد كان واضحا جدا نظرات الإعجاب على كل من كان يمر حولنا وانبهارهم بالقطع المعروضة. لكن لنبدأ أولا بالرد على سؤال، ماذا تصمم ناتالي تراد بالتحديد؟ ناتالي هي مصممة لبنانية، نشأت في دبي وتملك خطي إنتاج، احدهما لعمل الحقائب والقلادات الصدفية والآخر للحقائب الجلدية. تتميز تصميماتها بأنها تجذب الأنظار أينما تذهب، فهي تصميمات تتلألأ بمزج الأحجار الأرضية بأحجار رائعة فيما أطلق عليه «عندما تلتقي الطبيعة بالموضة». الجميل في هذه القطع هو أنه يمكنك بكل بساطة ارتداء ملابس بألوان محايدة مثل بنطلون جينز وتي شيرت سادة ثم ترتدين إحدى حقائبها أو قلاداتها الصدفية وتكونين جاهزة. رائع، أليس كذلك؟

طريقة تزيين شاحن الآيفون بالجليتر هذه الأيام هناك فرصة كبيرة لأن يملك أحد أفراد عائلتك نفس نوع الموبايل الذي تملكينه، وهذا قد يعرضكم لتبادل الشواحن بالخطأ أو تغيير مكانه المعتاد، إلخ... أنا لا أحب أن يأخذ أحد شيئا يخصني على الإطلاق، فأنا أعرف مكان كل ممتلكاتي، لذلك عندما يستخدمها أحد أو يغير مكانها، لن تستطيعوا إخفاء هذه الحقيقة عني، فأنا سأعرف بالتأكيد في محاولة لتصعيب الأمور على كل من يحاول إخفاء الدلائل عني، إليكم هذه الطريقة البسيطة والفنية لتمييز شاحن الآيفون الخاص بك..

من أسبوع الموضة في نيويورك: مجموعة ألكسندر وانغ لصيف 2014

بعد النجاح المستمر الذي يحققه ألكسندر وانغ في دار بلانسياغا في باريس، ها هو يعيد التواصل وتوطيد الصلة والعلاقة مع الشارع النيويوركي والموضة الحيوية التي يتميز بها هذا الشارع ومجموعة صيف 2014 تؤكد ذلك إذ ضمت التصاميم الحيوية التي تشبه الستايل النيويوركي، فكانت القصات الملفتة التي اعتمدت بمعظمها على تقنية الـ Lazer cut، فرأينا الشورتات القصيرة والسترات المفتوحة والسراويل الفضفاضة والسترات من دون أكمام Vest كما الفساتين العملية والتوبات القصيرة التي تكشف عن البطن والتي تأتي بكشاكش في الأسفل.

تعاون «Gucci» مع المخرج رون هاورد لفيلم Rush يسر Gucci أن تعلن أن المديرة الفنية «فريدا جيانيني» تعاونت مع المخرج «رون هاورد» الحاصل على جائزتي «أوسكار» للمساعدة على إعادة تجسيد سحر السبعينيات من أجل فيلم الإثارة والتشويق Rush، الذي تجري أحداثه في الحقبة الذهبية المثيرة لعالم سباقات الـ Formula 1. يحكي Rush القصة الحقيقية المشوقة لسائقين من أبرز المنافسين الذين شهدهم العالم، اذ تم اختيار ثياب من أرشيف Gucci لشخصيتي «جايمس هانت» و«سوزي ميلر» في الفيلم. ورغم أن أحداث الفيلم تدور في السبعينيات، إلا أن التصاميم المختارة بدقة من أرشيف غوتشي بعد إجراء أبحاث معمقة، هي في الواقع من مجموعات «فريدا جيانيني» السابقة، التي استوحتها غالبا من أرشيف الدار لإعادة تجسيد المظهر المثير والفاخر الذي لطالما ميز غوتشي.