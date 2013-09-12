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في مثل هذا اليوم - ديل بييرو يخوض مباراته الأولى مع يوفنتوس

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في مثل هذا اليوم - ديل بييرو يخوض مباراته الأولى مع يوفنتوس في مثل هذا اليوم - ديل بييرو يخوض مباراته الأولى مع يوفنتوس

في الـ12 من سبتمبر عام 1993 شارك الإيطالي أليساندرو ديل بييرو مع فريقه السابق يوفنتوس لأول مرة حينما حل بديلا لفابريتسيو رافانيللي في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع فوجيا 1-1 في الدوري الإيطالي.

وكان ديل بييرو يبلغ من العمر 19 سنة وقتها عندما أشركه جيوفاني تراباتوني قبل أن يصبح الهداف التاريخي ليوفنتوس برصيد 289 هدفا خلال 705 مباراة لعبها بقميص السيدة العجوز.

ويتذكر جمهور يوفنتوس لنجمهم السابق بأنه لم يترك يوفنتوس حينما هبط الفريق إلى الدرجة الثانية بعد فضيحة كالشيو بولي الشهيرة والتي حدثت في نفس العام الذي توج فيه ديل بييرو بكأس العالم مع الأتزوري.

ورحل ديل بييرو عن يوفنتوس في الصيف الماضي عندما انتقل إلى سيدني الإسترالي لينهي رحلته الأسطورية مع السيدة العجوز والتي شهدت تتويجه بـ14 بطولة أبرزهم دوري الأبطال وكذلك 6 ألقاب دوري سحب منهم بطولتين بعد ذلك.

ولم يرتدي أي لاعب رقم ديل بييرو مع يوفنتوس حتى مجئ الأرجنتيني كارلوس تيفيز والذي منحته إدارة الفريق رقم 10.

شاهد جميع أهداف ديل بييرو مع يوفنتوس

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