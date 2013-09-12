تقرير –3 أشرار يقودهم إيتو.. في جولة الطريق إلى المونديال

3 أسماء تسببت في متاعب لبلادها خلال مشاركتها في الأجندة الدولية في الأسبوع المنصرم، أبرزهم صامويل إيتو.

أبطال: خوسيه بيكرمان – بلجيكا- ميسي

أشرار: روي هودجسون – صامويل إيتو – مدرب المكسيك

موقع بليتشر ريبورت قدم 3 أبطال و3 أشرار من المباريات الدولية للمنتخبات، التي شهدت مشاركات الفرق في طريق الوصول إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.

الأبطال

1) ميسي

هدفان للنجم الأرجنتيني الساحر قادا الأرجنتين لسحق باراجواي بخماسية.

صحيح أن الهدفين جاءا من ركلتي ترجيح، لكن ميسي كذلك كان أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين، مؤكدا قدرته على قيادة راقصي التانجو، عكس ما يتردد.

ميسي يرد بـ10 أهداف سجلها في التصفيات على من ينتقده بأنه يلعب مع برشلونة ولا يجيد مع بلاده، ويؤكد بعروضه الأخيرة مع الأرجنتين بأنه سيكون حاضرا بقدم يسارية ثابتة في البرازيل.

2) بيكرمان

رغم خسارة كولومبيا بهدفين في مباراة أوروجواي هذا الأسبوع، إلا أن فريق راداميل فالكاو يستحق أن يكون من الأبطال في التصفيات.

كولومبيا مع فالكاو وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني الشهير خوسيه بيكرمان في المركز الثاني بالتصفيات خلف الأرجنتين، وعلى بعد خطوة من البرازيل.

بيكرمان غير من فلسفته الخاصة بكرة التمريرات القصيرة وبات يلعب مع كولومبيا بشكل مباشر جدا، مؤكدا قدراته الكبيرة كمدير فني.

3) بلجيكا

كومباني، أزار، فيلاني وبنتكي وغيرهم.. بلجيكا تنفجر بالمواهب وتبدو قادرة ليس فقط على الوصول للمونديال بل ولعب دور الحصان الأسود هناك.

الأشرار

1) خوسيه مانويل

منتخب المكسيك يبدو بعيدا عن طريق البرازيل، بعد الخسارة الفادحة للفريق أمام الهندوراس في الجولة المنصرمة من التصفيات.

التصفيات على بعد جولتين من النهاية، والمكسيك في المركز الخامس في سباقه المحموم، والأمل في الوصول للمقعد الرابع الذي يتيح لرفاق خافيير هرنانديز الذهاب إلى ملحق التصفيات.

وبات أمل خوسيه مانويل دا لا توري المدير الفني للمكسيك منحصرا في الوصول للمركز الرابع، ومقارعة نيوزيلندا في الملحق.

2) إيتو

بعد فوز الكاميرون في الجولة المنصرمة بهدف على ليبيا، كان الخبر الأبرز في صحيفة ليكيب هو "أنباء عن اعتزال إيتو دوليا".

الخبر يقول إن إيتو أخطر رفاقه في المنتخب بأنه لن يستمر، في حلقة جديدة لأزمات النجم الكاميروني مع اتحاد الكرة في بلاده.

مدرب الكاميرون طلب من إيتو الرد، وحسم موقفه.. لكن اللاعب المنتقل حديثا إلى تشيلسي رفض البت في الأمر، تاركا أزمة في صفوف الأسود الإفريقية.

3) هودجسون

المشكلة ليست في تعادل إنجلترا مع أوكرانيا، بل مطالبة مدرب أبطال العالم في 1966 للجماهير بأن تكون سعيدة بالنتيجة.

روي هودجسون المدير الفني لإنجلترا تلقى انتقادات كبيرة بعد تعادل فريقه مع أوكرانيا، بسبب العرض الهجومي الهزيل للأسود الثلاثة.

وكان رده "هل كنتم تتوقعون سحق أوكرانيا في أوكرانيا؟! تطلعاتكم تتسبب لي في مشكلة، أنا رأيي أن الفريق كان جيدا والنتيجة ممتازة".