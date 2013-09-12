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ريال مدريد يرد على حرب تصريحات والد أوزيل

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ريال مدريد يرد على حرب تصريحات والد أوزيل ريال مدريد يرد على حرب تصريحات والد أوزيل

مدريد، (إفي): أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن التصريحات التي أدلى بها والد لاعب وسطه الألماني السابق ميسوت أوزيل "لا تمت للواقع، ولا سياق لها على الإطلاق".

ونشرت صحيفة (بيلد) اليوم تصريحات لمصطفى أوزيل والد ووكيل أعمال اللاعب الدولي الألماني، قال فيها إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "ليس رجلا شريفا"، واتهمه بمحاولة التنصل من المسؤولية عن بيع نجله إلى أرسنال الإنجليزي.

وحمل أوزيل الأب في التصريحات التي نشرتها اليوم (بيلد) لبيريز المسؤولية عن الشائعات التي أطلقتها (إيه بي سي) حول حياة ليلية مفترضة لابنه في وسائل الإعلام الإسبانية، ووصفها بمحض أكاذيب.

ريال ينفي

وفي بيان حصلت (إفي) على نسخة منه، ينفي ريال مدريد "بشكل قاطع أن يكون للرئيس فلورنتينو بيريز أو لأي شخص بالنادي علاقة بأي معلومات نشرت بأي صحيفة في مدريد عن اللاعب أوزيل".

وتابع البيان "ريال مدريد يأسف لأن هذه المعلومات التي لا علاقة لأحد من النادي بها قد تسببت في ردود فعل من جانب والد اللاعب، لا تمت للواقع ولا سياق لها على الإطلاق".

وشدد على أن ريال مدريد يريد "لمرة أخرى الإقرار بفضل اللاعب أوزيل وتقديره له، ونتمنى له حظا موفقا في المرحلة الجديدة".

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فيديو اليوم السابع