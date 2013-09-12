إبرا: لا يوجد لاعب يساوي ما دفع في بيل

أصر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان على أن لا يوجد لاعب كرة قدم يساوي الأموال التي دفعت في الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد والذي انتقل إليه من توتنام مقابل 100 مليون يورو.

وقال إبرا في حديثه لشبكة (بي بي سي) "ليس هناك لاعب كرة قدم يساوي كل هذا المبلغ، بيل عليه الكثير من الضغوطات أعلم أن زيدان عندما لعب لريال مدريد الجماهير لاقى صافرات استهجان من الجمهور".

وأضاف "إن كانوا فعلوا ذلك مع زيدان والذي بالنسبة لي واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ فأنا أمل أن يتحلى جاريث بيل بالصبر".

وكان بيل قد حطم الرقم القياسي كأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم متخطيا رونالدو وكاكا وزيدان.

وتابع إبرا "لقد كان لدي حلم بالذهاب إلى برشلونة ولكن بعد ذلك فكرت في أنك تحتاج للاحتفاظ بأحلامك بدلا من تحقيقها، انتقال بيل لريال مدريد مشابه لانتقالي لبرشلونة ولكن ما خلق كل تلك الضجة حول السعر هو الإعلام".

وكان إبراهيموفيتش قد انتقل إلى برشلونة في 2009 قادما من صفوف إنتر ميلان ولكنه فشل في الملاعب الإسبانية ليعود إلى إيطاليا بعدها بعام مع صفوف ميلان.