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والد شهيد انفجار مخابرات رفح: مشرحة زينهم رفضت تسليم جثث أربعة شهداء إلا بعد وصول تقارير النيابة الأحد

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والد شهيد انفجار مخابرات رفح: مشرحة زينهم رفضت تسليم جثث أربعة شهداء إلا بعد وصول تقارير النيابة الأحد والد شهيد انفجار مخابرات رفح: مشرحة زينهم رفضت تسليم جثث أربعة شهداء إلا بعد وصول تقارير النيابة الأحد

كتب : صلح رمضان منذ 51 دقيقة

أكد والد الشهيد أحمد محمد خليل هيكل، 21 عاما، شهيد انفجار مخابرات رفح، من قرية كفر الشيخ عطية مركز شربين بالدقهلية، أنه لم يتمكن من استلام جثة ابنه.

وأضاف "أخذنا سيارات وذهبنا صباح اليوم إلى مستشفى كوبري القبة لاستلام جثة الشهيد، إلا أنهم أنكروا وجودهم رغم أنهم كانوا موجودين هناك، وطلبوا منا أن نذهب إلى مشرحة زينهم لاستلامه من هناك".

وتابع والد الشهيد، لـ"الوطن"، "ذهبنا إلى مشرحة زينهم وبعد عدة ساعات أكدوا لنا أنه لن يتم تسليم الجثث إلا بعد وصول تقرير النيابة العامة يوم الأحد القادم".

وقال "لا أستطيع أن أعود إلى منزلي، فأم الشهيد منذ أن علمت بخبر وفاته وهي لا تستطيع الحركة، والأطباء يحاولون إعطائها بعض المهدئات".

وذكر والد الشهيد أنه تم تسليم جثتين فقط، وتبقى أربعة جثث لم يتم تسليمها، من بينها جثة ابنه، وجثة الشهيد عاطف خطاب عوض، 22 عاما، من قرية نقولا مركز شربين أيضا.

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