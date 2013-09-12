أمن الفيوم يداهم عدد من بيوت الإخوان ويقبض على أحدهم

قامت الأجهزة الأمنية بالفيوم بمداهمة عدد من منازل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بقري مركز طامية ، ولم يتم القبض على أيًا ممن داهمت الحملة منازلهم لعدم تواجدهم وقت المداهمة .

ففي قرية قصر رشوان قامت بمداهمة منازل كل من ” محمود عشري – مدرس – قصر رشوان ، رمضان عشري – مربي تاجر دواجن – قصر رشوان ، سعد أبو توبه- مقاول ورجل أعمال ، ساهر رمضان خميس – مهندس في معهد البحوث الزراعية – قصر رشوان .

وفي قرية يونان قامت بمداهمة منازل ” خالد فرج – موظف بمصنع سيراميكا الفراعنة – عزبة يونان ، علي سعداوي – فلاح – عزبة يونان ” ، أما قرية كفر محفوظ قامت الحملة بمداهمة منزل ” عيد جلال – مدرس ” .

وقامت الحملة بإلقاء القبض علي عامل يدعي ” محمد بليدي ” ، أثناء توجهه بعد الفجر إلي عمله.