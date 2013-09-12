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أمن الفيوم يداهم عدد من بيوت الإخوان ويقبض على أحدهم

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أمن الفيوم يداهم عدد من بيوت الإخوان ويقبض على أحدهم أمن الفيوم يداهم عدد من بيوت الإخوان ويقبض على أحدهم

أرشيفية

قامت الأجهزة الأمنية بالفيوم بمداهمة عدد من منازل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بقري مركز طامية ، ولم يتم القبض على أيًا ممن داهمت الحملة منازلهم لعدم تواجدهم وقت المداهمة .

ففي قرية قصر رشوان قامت بمداهمة منازل كل من ” محمود عشري – مدرس – قصر رشوان ، رمضان عشري – مربي تاجر دواجن – قصر رشوان ، سعد أبو توبه- مقاول ورجل أعمال ، ساهر رمضان خميس – مهندس في معهد البحوث الزراعية – قصر رشوان .

وفي قرية يونان قامت بمداهمة منازل ” خالد فرج – موظف بمصنع سيراميكا الفراعنة – عزبة يونان ، علي سعداوي – فلاح – عزبة يونان ” ، أما قرية كفر محفوظ قامت الحملة بمداهمة منزل ” عيد جلال – مدرس ” .

وقامت الحملة بإلقاء القبض علي عامل يدعي ” محمد بليدي ” ، أثناء توجهه بعد الفجر إلي عمله.

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