الأهلي يخشى على أبو تريكة من الإجهاد قبل القمة

يخشى الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف على نجم الفريق محمد أبو تريكة والدوليين من الإرهاق قبل لقاء القمة.

وقرر يوسف تجهيز أبو تريكة ومحمد نجيب وأحمد شديد قناوي وشريف إكرامي وأحمد فتحي بخوض تدريبات فردية بعيدا عن باقي الفريق.

وبشكل عام، جاءت تدريبات الأهلي يوم الخميس هادئة، خالية من الجهد البدني العالي.

واهتم يوسف بالتحدث بشكل خاص مع اللاعبين لشحن هممهم معنويا قبل الصدام مع الزمالك.

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الخميس على ملعب الجونة في الثالثة عصرا.

الأهلي يملك 7 نقاط، بالتساوي في الصدارة مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.. ويأتي بعدهما الزمالك بأربع نقاط على الرصيد نفسه لليوبار الكونجولي.