الفائزون بـ"كاش تاكسي": لم نحصل على الجائزة.. ونشوى مصطفى: أنا دوري التقديم فقط

محمد بكير يستجيب لمبادرة "الوطن" ويعد بـ"صرف الشيكات الأربعاء المقبل"

كتب : وفاء بكر وسارة سعيد الخميس 12-09-2013 14:39

قالت الفنانة نشوى مصطفى، ردا على شكاوى المشاركين في برنامجها "كاش تاكسي" في تصريحات خاصه لـ"الوطن": "هذه ليست مسؤوليتي، أنا دوري في البرنامج هو التقديم، أما الأمور المالية تخص شركة الإنتاج".

وبسؤالها عن أموالهم التي كانوا يتسلمونها أثناء الحلقة قالت: "لا أدري ولكني عقب نزول الضيف، كنت أراه يذهب مع الإنتاج ليمضي تعاقد وأوراق أعتقد أن هذا التعاقد هو عن المدة التي سيتسلمون فيها أموالهم، وأظن أن الإنتاج كان يسترد منهم الأموال مره أخرى بعد انتهاء الحلقه بالفعل، والتفاصيل الكاملة مع المنتج محمد بكير".

من ناحية أخرى علمت "الوطن" أن شركة تدعى "كاريزما" يملكها رجل أعمال عربي يدعى "أيهم" هو الوسيط بين البرنامج وشبكة "إم بي سي".

اتصلت "الوطن" بمحمد بكير مسؤول الإنتاج في القناة، وأوضح الموقف قائلا: "mbc قناة كبيرة ومعروفة بصدقها والتعاقد مع هؤلاء المتسابقين كان واضحا وهو تسلمهم شيكات بمبالغهم تصرف لاحقا لأن المتسابق الذي فاز بمبلغ أكثر من 500 جنيه لا يستطيع تسلم مبلغه وقتها نظرا لأن هناك إجراءات للضرائب وخلافه، نقوم بترتيبها وبعد ذلك يتسلم المبلغ وجاءت بعد ذلك أحداث مدينة الإنتاج، وهو ما صعب عمل تصاريح لدخول المتسابقين لتقاضي أموالهم".

واستجابت الـ mbc لمبادرة "الوطن" لحل المشكلة والإسراع بصرف مبالغ المتسابقين، وأكد لنا "بكير" قائلا: "وعد منّي وأنا ملتزم به أمام صحيفتكم "الوطن" أن أقوم بالاتصال بالمتسابقين وتسليمهم شيكاتهم كاملة يوم الأربعاء المقبل بمكتب القناة في الدقي".

وكان عدد من الفائزين، اشتكى من برنامج "كاش تاكسي"، بعد الإجابة على أسئلة عامة للفوز بمبلغ مالي، يساعدهم في شراء أجهزة كهربائية، كما كان هدفا لسامح جميل ومارينا وجيه، اللذين اشتركا في برنامج "كاش تاكسي" الذي أذيع على قناة mbc مصر، في رمضان الماضي، وقدمته الفنانة نشوى مصطفى، ولكن رغم فوزهما في الحلقة 18 من البرنامج إلا إنهما لم يحصلا على قيمة الجائزة التي تزيد عن 3 آلاف جنيه إلى الآن.

يقول سامح جميل، إنه عمل اختبار حول المعلومات العامة على الهاتف مع وسام ناجي، أحد مساعدي فريق الإعداد للبرنامج، وتم قبوله ثم أرسل صورة له وتم قبوله للمشاركة في البرنامج، وتم تحديد ميعاد لتصوير الحلقة بمنطقة التجمع الخامس، ووقع الثنائي مارينا وسامح على العقد الذي ينص "في حالة إذاعة الحلقة يأخذ الضيوف المبلغ الذي فازوا به، وفي حالة عدم إذاعتها يحصل الضيوف على مبلغ 500 جنيه".

ويوضح جميل، أن العقد كان نسخة واحدة، وعندما سأل عن كيفية ضمان حقه، أكد فريق الإعداد، الحصول على المبلغ، وأنهما لن يخسرا شيئا من الأساس، وتم تصوير الحلقة بالفعل، وتم التوقيع على إقرار يفيد استلام قيمة الجائزة خلال 14 يوما من مقر القناة بمدينة 6 أكتوبر، عن طريق إيصال يكون معهما لحين الاتصال بهما، بعد إذاعة الحلقة للتأكيد على كيفية استلام الجائزة، ولكن لم يتصل بهما أحد.

وتقول مارينا وجيه، خطيبة سامح، والتي شاركته الحلقة، إنهما حاولا الاتصال بأحد مساعدي المعدين يدعى أحمد عرفة، إلا أن هاتفه دائما مغلق ولم يتصل بهما أحد، رغم إذاعة الحلقة خلال شهر رمضان.