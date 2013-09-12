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بث برامج ونشرات موجهة للخارج على قناة "النيل الدولية"

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بث برامج ونشرات موجهة للخارج على قناة "النيل الدولية" بث برامج ونشرات موجهة للخارج على قناة "النيل الدولية"

كتب : انتصار حسنى الخميس 12-09-2013 15:15

في إطار تفعيل دور قناة "النيل" الدولية، وعلى ما أكدته وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، من ضرورة وصول الخطاب الإعلامي المصري المرئي والمسموع لجميع دول العالم بهدف نقل صورة صادقة للأحداث السياسية التي تمر بها ، وجّه إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار، د.مرفت محسن رئيس قناة النيل الدولية، بإعادة توزيع خريطة البرامج والنشرات على القناة بحيث تُراعى فروق التوقيت بين القاهرة وعواصم الدول التي تستقبل القناة في أوروبا وأمريكا.

كما سيتم بث برامج موجهة للخارج في أوقات ذروة المشاهدة في هذه الدول تعتمد على الاتصال التفاعلي المباشر عبر الوسائط الحديثة، وفترات تحليلية مباشرة ومد فترة البث على مدار الـ24 ساعة.

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