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المذيعة سحر عبدالرحمن تستعد لـ"توك شو" جديد على "القاهرة والناس"

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المذيعة سحر عبدالرحمن تستعد لـ"توك شو" جديد على "القاهرة والناس" المذيعة سحر عبدالرحمن تستعد لـ"توك شو" جديد على "القاهرة والناس"

كتب : انتصار حسنى الخميس 12-09-2013 15:35

بدأت الإعلامية سحر عبدالرحمن في الاستعداد لإطلاق برنامجها الجديد على قناة "القاهرة والناس" الذي لم يتم الاتفاق على اسم نهائى له حتى الآن والمقرر إطلاقه بداية أكتوبر المقبل وهو من نوعية البرامج السياسية ويناقش القضايا السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة بعد ثورة 30 يونيو، والإطاحة بنظام "الإخوان" وأنه يتناسب مع تطلعات المرحلة الجديدة من تاريخ الوطن، في إطار خارطة المستقبل المعلن عنها من قِبل الدولة.

وتضمنت خطة البرنامج مفاجآت من خلال "الفورمات" المختلفة التي تم تقديمها في جميع برامج "التوك شو" من حيث الإعداد والأفكار المتناولة والأداء الإعلامي، ومدة البرنامج ساعة ونصف يوميًا على الهواء مباشرة، وهو من إعداد إيمان الخضري، وحازم أبودومة ومروة رسلان.

يُذكر أن ادارة القناة تعقد جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل للاستقرار على الشكل النهائي وتحديد موعد بثه والاتفاق على مسمى البرنامج.

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