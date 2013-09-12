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“التمكين القانوني للفقراء” فى دورة تدريبية لـ”حقوق الإنسان”

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“التمكين القانوني للفقراء” فى دورة تدريبية لـ”حقوق الإنسان” “التمكين القانوني للفقراء” فى دورة تدريبية لـ”حقوق الإنسان”

محمد فايق

افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الدورة التدريبية الإقليمية  لـ”التمكين القانوني للفقراء “والتى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.

وأكد فايق على أهمية هذه البرامج التى تقيمها منظمات المجتمع المدنى فى التمكين القانونى للفقراء ليجعل من القانون أداه وسلاح ليحصل الفقراء على حقوقهم وليكون دافعاً لأن تسرع الدولة فى إعمال هذه الحقوق .

و في سياق متصل أرسل الدكتور بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة الأسبق ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق خطاباً إلي محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بمناسبة إختياره رئيساً شرفياً للمجلس .

حيث أشار غالي علي أهمية التعاون مع المجلس من أجل إعلاء قيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري ، ومساندة وتشجيع تثبيت دعائم دولة القانون كمجهود رئيسي للعمل في المرحلة المُقبلة.

كما أوضح علي أهمية الإنفتاح علي المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة لتبادل الخبرات والإستفادة من دروس الدول المختلفة في مراحل التحول الديمقراطى والتنمية وتحقيق العدالة الإنتقالية ومراقبة الانتخابات .

وكذلك التواصل مع منظمات حقوق الإنسان الأفريقيه بإعتبار أن دولة إفريقية وأن ثلثي عدد سكان الوطن العربي يقع في قارة إفريقيا .
> وشدد غالي علي أن مصر مُقبلة علي عمل كبير يتطلب منا جميعاً تضافر جهود كل المصريين بلا استثناء للمشاركة في إعادة بناء الوطن .

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