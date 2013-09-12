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دراسة: متابعو كرة القدم يميلون إلى الوجبات السريعة عند خسارة فريقهم

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دراسة: متابعو كرة القدم يميلون إلى الوجبات السريعة عند خسارة فريقهم دراسة: متابعو كرة القدم يميلون إلى الوجبات السريعة عند خسارة فريقهم

كتب : أرو الشوربجي منذ 25 دقيقة

أشارت البحوث إلى أنه مع بدايات الموسم الجديد لكرة القدم يبدأ عشاق هذه الرياضة في الاتجاه إلى الوجبات السريعة عندما ينهزم فريقهم المفضل، فقد وجد الباحثون أن مشجعي كرة القدم الأمريكية والفرنسية يستهلكون والسكريات بشكل زائد في أعقاب خسارة فريقهم المفضل.

وقال خبراء إن المشجعين يحاربون الاكتئاب باستخدام الغذاء كوسيلة للتعامل مع مشاعرهم، وهو تكتيك مألوف لكثير من الناس، وليس عشاق الرياضة فقط، وتظهر الأبحاث السابقة أن الناس عندما يشعرون باستمرار، أنهم يميلون إلى استهلاك الأطعمة من أجل شعورهم بتحسن بالمزاج بشكل أكبر.

وفي حالة الألعاب الرياضية، يشير يان كرونيل، مرشح الدكتوراه في مدرسة إنسياد للدراسات العليا التجارية في سنغافورة، إلى أنه يمكن لعشاق كرة القدم اتخاذ هزيمة الفريق بأنه "هزيمة شخصية" وتهديدا لاحترام ذاته، من ناحية أخرى، مشجع الفريق الفائز يحصل على دفعة معنوية، وربما يختار طعاما صحيا.

باستخدام بيانات عدد من الأميركيين الذين شاركوا في دراسة التغذية، والنظر في كيفية تحول عادات الأكل الخاصة بهم عند فوز فريق كرة القدم الوطني لمدينتهم أو خسارته، كشف الباحثون أن بعد خسارة الفريق، يأكل الناس 10 في المئة من السعرات الحرارية و16 في المئة من الدهون المشبعة أكثر، مقارنة مع عاداتهم التقليدية، وعلى العكس في حالة الفوز.

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