إيطاليا تضبط سفينة رئيسية تهرب لاجئين سوريين

كتب : رويترز منذ 4 دقائق

قال مسؤولون اليوم إن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تستخدم في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر المتوسط، احتجزت نحو 200 سوري لدى فرارهم من الحرب الأهلية في بلادهم.

وقال الادعاء والشرطة اليوم إن زوارق دوريات تابعة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا طاردت سفينة الصيد وأفراد طاقمها وعددهم 15 شخصا، كانت تستخدم في نقل المهاجرين إلى المياه الدولية قرب ساحل صقلية.

ونقل طاقم السفينة اللاجئين إلى قوارب أصغر من أجل المحطة الأخيرة من رحلتهم، واحتجزت الشرطة الإيطالية 199 مهاجرا بينهم 64 طفلا كلهم سوريون.

وقطرت سفينة الصيد إلى ميناء كاتانيا في صقلية. وقال الادعاء في بيان إن ضبط السفينة جاء نتيجة للتحقيق في غرق ستة لاجئين قبالة ساحل صقلية في أغسطس الماضي.

وقال المهربون إنهم جزء من عصابة مصرية. ولم يُعرف بعد بشكل محدد الميناء الذي أبحرت منه سفينة الصيد.

ويحاول آلاف المهاجرين الوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا في فصل الصيف، حيث تكون مياه البحر المتوسط في حالة هدوء يسمح بعبور القوارب الصغيرة من ليبيا أو تونس في العادة.

وعلى الرغم من أن غالبية المهاجرين يأتون عادة من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، فإن كثيرين منهم هذا العام يفرون من الحرب الأهلية في سوريا أو الاضطرابات السياسية في مصر، أو مناطق أخرى في شمال إفريقيا.

وأضافت الوزارة أن ما يزيد على 24 ألف مهاجر وصلوا خلال الـ12 شهرا حتى يوم 10 أغسطس، مقارنة مع ما يزيد على 17 ألفا في ذات الفترة قبل عام، وقرابة 25 ألفا في الـ12 شهرا التي سبقتها.

ويُنقل اللاجئون المخالفون للقانون الذين تعترضهم السلطات الإيطالية إلى مراكز للمهاجرين تديرها الدولة، ويغادر بعضهم المراكز التي ليس عليها حراسة مشددة للبحث عن عمل، بينما يجري ترحيل من يظلون بها ولا يثبتون أنهم من اللاجئين السياسيين.