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هل ترتقي مصر للتصنيف الأول بسبب أزمة الرأس الأخضر؟

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هل ترتقي مصر للتصنيف الأول بسبب أزمة الرأس الأخضر؟ هل ترتقي مصر للتصنيف الأول بسبب أزمة الرأس الأخضر؟

بعد استبعاد منتخب الرأس الأخضر من تصفيات إفريقيا وتصعيد تونس، قد يرتقي الفريق المصري إلى الفئة الأولى من حسابات السباق إلى البرازيل.

هناك 10 منتخبات من إفريقيا تأهلت إلى المرحلة الحاسمة، وتنتظر تصنيفها من الفيفا لتحديد موقعها في إجراءات سحب القرعة المؤدية في نهايتها للبرازيل مع 2014.

المنتخبات التي تأهلت هي نيجيريا وكوت ديفوار وغانا والجزائر والرأس الأخضر، مع والكاميرون وإثيوبيا والسنغال وبوركينا فاسو.

تونس احتجت، كون هناك لاعب من الرأس الأخضر هو فرناندو فاريلا شارك في مباراة أمامها، رغم أنه قانونا موقوف بسبب حصوله على إنذارين.

ومع نجاح احتجاج تونس، قرر الفيفا إخراج منتخب الرأس الأخضر من القائمة ودخول نسور قرطاج في مكانه.

هذا التبديل قد يؤدي كذلك إلى تغيير خارطة التصنيف.

فهناك تصنيف أول كان يشمل الرأس الأخضر وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا والجزائر.

أما التصنيف الثاني فيضم مصر والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو وإثيوبيا.

ودخول تونس قد يؤدي إلى انضمامها لفئة التصنيف الثاني، وقتها قد ينتقل منتخب مصر إلى الفئة الأولى.

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