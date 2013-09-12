رسميا.. تونس تتأهل بدلا من الرأس الأخضر في تصفيات المونديال

تأهل منتخب تونس بشكل رسمي إلى التصفيات الإفريقية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2014، بدلا من الرأس الأخضر.

خروج الرأس الأخضر، قد يعني أن مصر تترشح إلى الفئة الأولى إذ غالبا ستصبح ضمن أعلى 5 منتخبات إفريقية في التصنيف العالمي.

الفيفا أعلن في بيان رسمي أن الرأس الأخضر أخطأ بإشراك لاعب معاقب بالإيقاف هو فرناندو فاريلا في مباراة تونس.

ولهذا تم خصم 3 نقاط من رصيد الرأس الأخضر واعتباره مهزوما في اللقاء بنتيجة 3-0.

وبناء عليه، لم يصبح الرأس الأخضر هو متصدر المجموعة، بل تونس ليتأهل نسور قرطاج بشكل رسمي.

وينضم منتخب تونس لكل من: مصر وغانا والكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار والجزائر والسنغال وبوركينا فاسو في المتأهلين إلى المرحلة الحاسمة.

ولم يعلن الفيفا بعد ترتيب الأندية في التصنيف الدولي الجديد لشهر سبتمبر.

تصنيف الفيفا سيحدد 5 منتخبات في الفئة الأولى من إفريقيا، و5 في الفئة الثانية.

وسيتم إجراء قرعة يتم تحديد فيها مواجهات بين منتخب من الفئة الأولى ضد منتخب من الفئة الثانية يوم الاثنين المقبل.