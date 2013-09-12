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ما هي حقيقة الأزمة الصحية التي دفعت بشريهان للسفر إلى ألمانيا؟

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ما هي حقيقة الأزمة الصحية التي دفعت بشريهان للسفر إلى ألمانيا؟ ما هي حقيقة الأزمة الصحية التي دفعت بشريهان للسفر إلى ألمانيا؟

أكد جمال مدير أعمال الفنانة شريهان في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّ هذه الأخيرة بخير وتعيش حياتها بشكل طبيعي، نافياً ما تردد عن أنها اضطرت للسفر إلى ألمانيا بعد أزمة صحية تعرّضت لها، لكنه أشار إلى أنها سافرت بالفعل إلى ألمانيا كما تفعل بشكل دوري، بسبب ارتباطها مع الأطباء المشرفين على حالتها لإجراء فحوصات طبية كل فترة للاطمئنان عليها.
وعن موعد عودتها قال إنه في انتظارها ولا يعلم توقيت محدد لعودتها.
هذا وعلى الجانب الآخر، فمن المزمع أن تستأنف النجمة الاستعراضية جلسات العمل على مسلسلها الذي يحمل اسم مؤقت هو "دموع السندريلا" وذلك عقب عودتها من ألمانيا.

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