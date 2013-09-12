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بالفيديو: لقاء حصري لـ"سيدتي نت" مع زياد خوري

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بالفيديو: لقاء حصري لـ"سيدتي نت" مع زياد خوري بالفيديو: لقاء حصري لـ"سيدتي نت" مع زياد خوري

بعد أن لمع اسمه في برنامج "أراب أيدول" ووصوله إلى المراحل النهائية، وتميّزه بصوته الجبلي. وبعد عودته من الحفلة الناجحة التي أحياها في أربيل، بمشاركة زملائه في برنامج "أراب أيدول"، التقينا الفنان اللبنانيّ زياد خوري صدفة في وسط بيروت، قبل يومين، خلال تصوير الفنانة نانسي عجرم لكليبها الجديد، فكانت فرصة تحدّث فيها زياد لـ"سيدتي نت" عن جديده ومشاريعه المستقبليّة.
زياد أكّد أنّه علم أنّ نانسي تقوم بتصوير كليبها، وكان له الشرف في لقائها وإلقاء التحية عليها، وقال: "شخصيّاً أحبّها كثيراً كونها تحبّ لبنان، ونتشارك جميعاً في حبّ هذا البلد".
وفي إشارة إلى الجولة الفنية التي قام بها مؤخّراً، بمشاركة نجوم من "أراب أيدول"، قال زياد إنّها "كانت جولة رائعة، وكانت أوّل مرّة ألتقي بها الجمهور المغربيّ"، لاسيّما في "كازابلانكا"، حيث حضر حوالى 200 ألف شخص. ورأى زياد أن قلب الجمهور هناك كان كبيراً وشعوره لا يوصف، حيث أظهر حبّه لزياد وتفاعله مع ما يقدّمه من أغانٍ.
ولفت زياد إلى أنّه كان له الشرف في أن يلتقي جمهورَي المغرب وكردستان، قائلاً: "إن شاء الله الخير إلى الأمام".
وقبل جولته العربية، أشار زياد إلى أنّه "أحيا في لبنان عدداً من الأعراس الناجحة، آملاً أن تبقى الناس سعيدة وأن يتزوّج الجميع".
ثمّ وجّه تحية إلى كلّ جمهوره و"الفانز"، وقال: "أحبّكم كثيراً، وأشكر وقوفكم إلى جانبي"، معتبراً أنّهم سندٌ له، مع وعد "بأغنية مميّزة وجميلة لحين استقرارنا على كلام ولحن الأغنية".

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سيدتي

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