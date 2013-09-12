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السعودية تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان

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السعودية تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان السعودية تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان

كتب : (ا ف ب) الخميس 12-09-2013 13:38

طلبت من مواطنيها اليوم الخميس عدم السفر الى لبنان نظرا "للاوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة".

أفادت كالة الأنباء الرسمية أن وزارة الخارجية "طلبت من المواطنين عدم السفر إلى لبنان نظرا للأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة".

وقد دأبت السعودية على الطلب من مواطنيها عدم زيارة لبنان منذ حوالى السنتين، بعد اندلاع الأزمة في سوريا.

كما دعت الوزارة المقيمين أو الذين يقومون بزيارة إلى الاتصال بسفارة المملكة من أجل تقديم "المساعدة والرعاية اللازمة".

يذكر أن دول الخليج كانت طلبت من رعاياها عدم زيارة لبنان أو مغادرته إذا كانوا من المقيمين هناك.

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