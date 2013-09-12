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سفير مصر في أبو ظبي يلتقي المصريين الموقوفين أمنياً

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سفير مصر في أبو ظبي يلتقي المصريين الموقوفين أمنياً سفير مصر في أبو ظبي يلتقي المصريين الموقوفين أمنياً

كتب : أ ش أ الخميس 12-09-2013 14:40

في إطار جهود السفارات المصرية لرعاية مصالح المواطنين في الخارج التقى تامر منصور سفير في الإمارات بالمصريين الموقوفين أمنياً هناك والبالغ عددهم 48 شخصا.

وقد تم اللقاء على ثلاثة دفعات وكانت الدفعة الأولى مكونة من 15 شخصاً والتقى بهم بمقر نيابة أمن الدولة بالامارات ثم توالت المقابلات ، وبدا جميع الموقوفين في مظهر طيب وفى حالة صحية جيدة وأكدوا أنهم يحظون بحسن المعاملة وأبدوا سعادتهم بالمقابلة، ووجهوا الشكر للسفارة على الجهود التي تبذلها حيالهم خاصة الاتصالات التليفونية الدورية التي تم السماح لهم بإجرائها مع ذويهم.

الجدير بالذكر أن موافقة الجهات المعنية، الإماراتية بإتمام الزيارة يعد أمرا استثنائيا وغير معتاد وفقا للقواعد والنظم القانونية المعمول بها، لاسيما وأن الموقوفين مازالوا قيد التحقيق حيث جاءت الموافقة بناء على الاتصالات المتميزة التي تربط بين البعثة المصرية والدوائر الهامة بدولة الإمارات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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