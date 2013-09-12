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الكنيسة الإنجيلية بأمريكا ومركز الحوار بالأزهر ينتقدان سياسة واشنطن تجاه مصر

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الكنيسة الإنجيلية بأمريكا ومركز الحوار بالأزهر ينتقدان سياسة واشنطن تجاه مصر الكنيسة الإنجيلية بأمريكا ومركز الحوار بالأزهر ينتقدان سياسة واشنطن تجاه مصر

انتقد مركز الحوار بالأزهر الشريف والكنيسة الإنجيلية بأمريكا سياسة واشنطن تجاه .

جاء ذلك خلال استقبال مركز الحوار بالأزهر الشريف اليوم الخميس وفداً من الكنيسة الانجيلية المشيخية في الولايات المتحدة، يزور مصر حاليا، من أجل توضيح موقف هذه الكنيسة في رفضها للسياسة الأمريكية تجاه مصر وثورتها.

وأكد مركز الحوار بالأزهر على حقيقة أن السياسة الأمريكية تجاه مصر والشرق الأوسط توثر تأثيراً سيئاً على ثقة المصريين في أكثر المعايير والشعارات الأمريكية حول الحريات و الديموقراطيات وحقوق الأنسان. وانتقد بشدة الاعلام الأمريكي الذي ينحاز تماماً لاتجاهات أحادية الرؤية مثل قناة الجزيرة و لا ينقل الحقائق في مصر خصوصا و الشرق عموماً.

وشارك في الحوار وفد الكنيسة الانجيلية المصرية (عضو بيت العائلة)، الذي أكد على ضرورة وصول الحقائق الى الشعب الامريكي المضلل، وأن مصالحه الحقيقة هي مع الشعوب وليس مع الأنظمة، ولابد أن تتنبه الولايات المتحدة لحقيقة الثورات المصرية و ثوابت الشعب المصري.

من جانبه أعلن الوفد الكنسي الأمريكي تفهمه الكامل لطرح مركز الحوار بالأزهر و بيت العائلة و دوره في جمع كلمة الشعب المصري و حماية وحدته الوطنية، مشيرا الى أنه هناك كانت لهم مواقف شجاعة مناهضة للحكومة الأمريكية وأهمها طرح مبدأ عدم استثمار بعض كبريات الشركات الأمريكية مع اسرائيل وقد تحقق شيء من النجاح في هذا الصدد ، ووعدوا بتوصيل هذه التوضيحات الى الولايات التي يعيشون فيها.

أ ش أ

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