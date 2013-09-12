تناول الحامل لبعض المسكنات يعرض الجنين للتشوهات

كتب : الوطن الخميس 12-09-2013 09:51

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن النساء اللواتى يتناولن بعض المسكنات فى مرحلة مبكرة من الحمل هن أكثر عرضة لأن يلدن أطفالاً يعانون من عيوب خطيرة فى الأنبوب العصبى وذلك بمعدل الضعفين. وتشمل عيوب الأنبوب العصبى التى تحدث عادة فى الشهر الأول من الحمل مشاكل مثل «الصلب المشقوق» وهو مرض ولادى يتميز بشق فى العمود الفقرى حيث لا يغلق العمود الفقرى تماماً، أو «انعدام خلقى للمخ» . وقد قام الباحثون باستخلاص نتائج الدراسة من خلال بيانات جمعت خلال 12 عاماً من مقابلات هاتفية مع أمهات فى غضون ستة أشهر من الولادة. وتفصيلية حول استخدام المسكنات أثناء الحمل.