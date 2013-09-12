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ارتفاع نسبة الوفيات من سرطان الثدى لعدم إجراء «الماموجرام»‎

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ارتفاع نسبة الوفيات من سرطان الثدى لعدم إجراء «الماموجرام»‎ ارتفاع نسبة الوفيات من سرطان الثدى لعدم إجراء «الماموجرام»‎

كتب : الوطن الخميس 12-09-2013 09:53

كشفت نتائج دراسة حديثة عن سرطان الثدى عن ارتفاع معدل الوفيات بشدة بين النساء تحت سن الخمسين واللاتى لم يقمن بتصوير الثدى بالأشعة السينية «الماموجرام». قام الباحثون بتقييم أكثر من 600 حالة وفاة نتيجة الإصابة بسرطان الثدى، وقد قاموا بالتدقيق فى اختبارات التصوير الشعاعى للثدى وغيرها من التفاصيل التى تخص التاريخ المرضى. وقد وجد الباحثون أن 71% من الوفيات وقعت بين النساء اللاتى لم يقمن بـ«الماموجرام» ومعظمهن من الشابات، كما أن نصف هذه الوفيات حدثت للنساء تحت سن الخمسين، فى حين أن 13% فقط من النساء اللواتى توفين بسرطان الثدى كن فى سن السبعين أو أكبر.

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