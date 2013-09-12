أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

"الزراعة" تنجح في رفع الحظر الروسي على صادرات البطاطس

Google+ Print
"الزراعة" تنجح في رفع الحظر الروسي على صادرات البطاطس "الزراعة" تنجح في رفع الحظر الروسي على صادرات البطاطس

كتب : محمد أبو عمرة منذ 18 دقيقة

نجحت الإدارة المركزية للحجر الزراعي مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في إقناع السلطات الروسية بإلغاء الحظر المفروض على صادرات البطاطس المصرية من 11 منطقة إنتاج خالية من العفن البني للبطاطس.

وورد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي خطاب من مكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو يوضح أن الجانب الروسي اتخذ قراره بإلغاء الحظر كنتيجة للإجراءات الوقائية لضمان تصدير بطاطس خاليه من العفن البني، خاصة أن كافة الاختبارات المعملية اثبتت خلو مناطق الإنتاج المشار إليها من الإصابة بالعفن البني، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الذي عقد مع الجانب الروسي بموسكو مايو الماضي.

وسيقوم الجانب الروسي بتشديد إجراءاته الحجرية وإجراءات الفحص والاختبارات المعملية في موانئ الوصول الروسية على واردات البطاطس من المناطق الـ 11 خلال الموسم القادم.

كما سيقوم وفد روسي بتلبية دعوة الجانب المصري له لزيارة خلال ديسمبر 2013 أو يناير 2014 للتحقق من الإجراءات المتخذه خلال موسم الزراعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا