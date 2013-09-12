"الزراعة" تنجح في رفع الحظر الروسي على صادرات البطاطس

كتب : محمد أبو عمرة منذ 18 دقيقة

نجحت الإدارة المركزية للحجر الزراعي مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في إقناع السلطات الروسية بإلغاء الحظر المفروض على صادرات البطاطس المصرية من 11 منطقة إنتاج خالية من العفن البني للبطاطس.

وورد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي خطاب من مكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو يوضح أن الجانب الروسي اتخذ قراره بإلغاء الحظر كنتيجة للإجراءات الوقائية لضمان تصدير بطاطس خاليه من العفن البني، خاصة أن كافة الاختبارات المعملية اثبتت خلو مناطق الإنتاج المشار إليها من الإصابة بالعفن البني، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الذي عقد مع الجانب الروسي بموسكو مايو الماضي.

وسيقوم الجانب الروسي بتشديد إجراءاته الحجرية وإجراءات الفحص والاختبارات المعملية في موانئ الوصول الروسية على واردات البطاطس من المناطق الـ 11 خلال الموسم القادم.

كما سيقوم وفد روسي بتلبية دعوة الجانب المصري له لزيارة مصر خلال ديسمبر 2013 أو يناير 2014 للتحقق من الإجراءات المتخذه خلال موسم الزراعة.