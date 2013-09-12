قرار لوزير الداخلية بابعاد 11 فلسطينيا خارج البلاد للصالح العام

أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارا بابعاد 11 فلسطينا خارج البلاد، لديهم وثائق سفر سورية للاجئين الفلسطينيين، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام حسبما جاء في القرار.

> ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية علي:

> بعد الاطلاع علي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلي مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15 أغسطس الماضي بشأن طلب إبعاد فلسطينيي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

> قرر مادة 1: يبعد خارج البلاد كل من ثائر علي مطلق ونهاد محمود قاسم وسارة ثائر مطلق وتولين ثائر مطلق خالد سليمان حمدان وسمية سامي حسين وآدم خالد حمدان وسليمان خالد حمدان ومريم خالد حمدان وبراءة خالد حمدان ومنار خالد حمدان، لديهم وثائق سفر سورية للاجئين الفلسطينيين.

> مادة2: علي مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذل