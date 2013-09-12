معهد أمريكي: صور بالأقمار الصناعية تظهر إعادة تشغيل بيونجيانج مفاعلاً نوويًّا

ذكر معهد أبحاث أمريكي، مساء الأربعاء، بناء على صور لأقمار اصطناعية أن كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل نووي في يونجبيون بإمكانه إنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه في أسلحة . وقال معهد «الولايات المتحدة – كوريا» في جامعة «جونز هوبكينز» على موقعه الإلكتروني «38 نورث»: «يبدو أن كوريا الشمالية حاليا تشغل المفاعل». وتم تصوير دخان أبيض أو بخار ينبعث من مبان قريبة من قاعة المفاعل في 31 أغسطس، مما يشير إلى أن المفاعل يستخدم لدفع توربينات بخارية . وكانت بيونجيانج قالت في مطلع أبريل إنها تخطط لإعادة تشغيل المنشآت في يونجبيون 90 كم شمالي العاصمة الذي بمقدوره إنتاج نحو ستة كيلوجرامات من البلوتونيوم سنويا، بحسب موقع «38 نورث». وأغلقت كوريا الشمالية يونجبيون في 2007 ضمن المباحثات السداسية التي وافقت فيها على نزع السلاح مقابل المساعدات. ونسفت برج التبريد في المحطة العام التالي . وذكر موقع «38 نورث» أن كوريا الشمالية وجدت طريقة للتشغيل دون البرج، باستخدام نظام تبريد آخر .

شبكةعيونالإخبارية

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