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دعوى لوقف نقل ملكية الأراضي للفلسطينين الحاصلين على الجنسية المصرية بعهد مرسي

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دعوى لوقف نقل ملكية الأراضي للفلسطينين الحاصلين على الجنسية المصرية بعهد مرسي دعوى لوقف نقل ملكية الأراضي للفلسطينين الحاصلين على الجنسية المصرية بعهد مرسي


> أقام عبد الرحمن عوف المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف العمل بالجنسية المصرية الممنوحة لجميع الفلسطينين والأجانب الذين حصلوا عليها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى ووقف إجراءات نقل ملكية الأراضى الممنوحة للفلسطينين والتى حصلوا عليها بمحافظة شمال سيناء كما طالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية عن جميع المصريين الذين تجنسوا بجنسية أجنبية أخرى .

واختصمت الدعوى رقم 73020 لسنة 67 قضائية كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن الأجهزة الأمنية المصرية أعلنت عن تورط عناصر فلسطينية مع الجماعات المتطرفة المنتشرة فى سيناء فى أحداث سيناء كما رصدت أجهزة الأمن المصرية تحالف العناصر الفلسطينية مع الجماعات الموجودة بقطاع غزة ولقد بلغ عدد هذه العناصر التى تم ضبطها 160 عنصرا متطرفا بينهم 36 فلسطينى وأن عدد المصابين منهم 50 فلسطينيا أما عدد القتلى فكان 78 بينهم 32 فلسطينيا.

واضافت الدعوى أنه منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس كما تدعى عن نفسها عام 2007 على قطاع غزة ومع حصار إسرائيل للقطاع شهدت الحدود مع توترا كبيرا وعدم إستقرار خاصة مع وجود أعداد هائلة من الأنفاق المعدة لتهريب البضائع والأشخاص.

وأوضحت الدعوى أن نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تجاهل الأنفاق مساعدة منه فى محاولة كسر الحصار الخانق على قطاع غزة التى فرضته إسرائيل عليها إلا أن تلك الأنفاق تحولت إلى خطر داهم على الأمن القومى المصرى مسببة فى ذات الوقت خسائر جسيمة للأقتصاد المصرى المنهك.

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