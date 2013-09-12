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السفارة الأمريكية بالقاهرة : طلبات متزايدة من مصريين للحصول علي تأشيرات زيارة للولايات المتحدة

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السفارة الأمريكية بالقاهرة : طلبات متزايدة من مصريين للحصول علي تأشيرات زيارة للولايات المتحدة السفارة الأمريكية بالقاهرة : طلبات متزايدة من مصريين للحصول علي تأشيرات زيارة للولايات المتحدة

كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن أن هناك طلبا متزايدا من قبل المصريين للحصول على تأشيرات زيارة الولايات المتحدة , موضحه أنه في عام 2012 أصدرت البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في أكثر من 57 ألف تأشيرة زيارة بما يمثل زيادة نسبتها 44% عن عدد التأشيرات التي تم إصدارها في عام 2011.
> وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان صحفي ” أنه من المقرر أن تبدأ قريباً في تطبيق بعض التعديلات على إجراءات التقدم للحصول على التأشيرات. وستساعد هذه التعديلات على خفض التكلفة وتسهيل إجراءات التقدم للحصول على التأشيرات ,و يبدأ سريان التعديلات الجديدة بشكل كامل من 4 أكتوبر، حيث سيتحمل المتقدمون رسوماً أقل مقابل إجراءات استخراج التأشيرة.
> وأشارت السفارة الي أنه كمرحلة انتقالية، سيتوقف البنك التجاري الدولي خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 4 أكتوبر عن تلقي رسوم التقدم للتأشيرات. وبدايةً من 4 أكتوبر سيتمكن المتقدمون للحصول على التأشيرات من تسديد الرسوم في البنك التجاري الدولي ثم تحديد موعد للمقابلة الشخصية , لافته الي النظام الجديد لتحديد مواعيد المقابلات وتسديد الرسوم واسترداد جوازات السفر يعد جزءا من سعي السفارة الامريكية بالقاهرة المتواصل لتحسين الخدمة التي نقدمها للمسافرين المصريين إلى الولايات المتحدة.

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