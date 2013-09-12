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السفارة الأمريكية بالقاهرة تعدل نظام الحصول على التأشيرات

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السفارة الأمريكية بالقاهرة تعدل نظام الحصول على التأشيرات السفارة الأمريكية بالقاهرة تعدل نظام الحصول على التأشيرات

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أنها ستبدأ قريبا تطبيق بعض التعديلات على إجراءات التقدم للحصول على التأشيرات.

وذكرت السفارة الأمريكية -في بيان لها اليوم الخميس- أن هذه التعديلات ستساعد على خفض التكلفة وتسهيل إجراءات التقدم للحصول على التأشيرات، وأن سريانها سيبدأ بشكل كامل من 4 أكتوبر المقبل، وسيتحمل المتقدمون رسوما أقل مقابل إجراءات استخراج التأشيرة.

وأشار بيان السفارة إلى أنه كمرحلة انتقالية، سيتوقف البنك التجاري الدولي خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 4 أكتوبر عن تلقي رسوم التقدم للتأشيرات، وبداية من 4 أكتوبر سيتمكن المتقدمون للحصول على التأشيرات من تسديد الرسوم في البنك التجاري الدولي ثم تحديد موعد للمقابلة الشخصية.

وأكدت السفارة -في بيانها- أن الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بتلبية الطلب المتزايد للحصول على تأشيرات زيارة، وأن البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في أصدرت خلال العام الماضي أكثر من سبعة وخمسين ألف تأشيرة زيارة بما يمثل زيادة نسبتها 44% عن عدد التأشيرات التي تم إصدارها عام 2011.

ويعد النظام الجديد لتحديد مواعيد المقابلات وتسديد الرسوم واسترداد جوازات السفر جزءا من سعي السفارة المتواصل لتحسين الخدمة التي تقدمها للمسافرين المصريين إلى الولايات المتحدة، على حد ما جاء في البيان.

أ ش أ

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