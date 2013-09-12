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كريستين ستيوارت توافق على مقابلة أمير عربي مقابل تبرعه بنصف مليون دولار

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كريستين ستيوارت توافق على مقابلة أمير عربي مقابل تبرعه بنصف مليون دولار كريستين ستيوارت توافق على مقابلة أمير عربي مقابل تبرعه بنصف مليون دولار

كتب : إنجي رأفت منذ 50 دقيقة

نشرت صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية، أن الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، قبلت العرض الذي قدمه أمير عربي، بدفع نصف مليون دولار، لقضاء 15 دقيقة معها، وجهاً لوجه، في حفل جمع تبرعات لصالح ضحايا إعصار ساندي.

وقالت الصحيفة، إن ستيوارت سألت المخرج هارفيوينستين عن المبلغ الذي عرضه الأمير العربي لمقابلتها، وأكدت الصحيفة أن ستيوارت وافقت على العرض، وتبرع الأمير بالمبلغ مقدماً.

الجدير بالذكر، أن المبلغ الذي تبرع به الأمير العربي، وهو نصف مليون دولار أمريكي، يعتبر أقل مبلغ تم التبرع به في الحفل، وذلك بسبب حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، على رأسهم آدم ساندلر، وكريس روك، وبول مكارتني، وبروس سبرينجستين، والذين وصلت تبرعاتهم لأكثر من 30 مليون دولار.

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