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بالصور| نجوم "بوليوود" يشاركون في مهرجان تورنتو السينمائي

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بالصور| نجوم "بوليوود" يشاركون في مهرجان تورنتو السينمائي بالصور| نجوم "بوليوود" يشاركون في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت منذ 4 دقائق

شارك نجوم بوليوود، في مهرجان تورنتو السينمائي، بعرضهم لفيلم "A Random Desi Romance"، والذي تقوم ببطولته الممثلة الهندية بارينيتي شوبرا، والممثل سوشانت سينج.

وتألقت شوبرا على السجادة الحمراء في المهرجان، حيث ارتدت فستان أبيض مصنوع من الدانتيل، وشفاف من الأكمام، وارتدت تحته بنطلون أسود وحذاء، كعب عالي لونه أسود، وأطلقت شعرها الأسود على كتفيها، مع وضع ملمع شفاه لونه أحمر، والتف حول شوبرا المعجبين، لجمع التوقيعات والحصول على الصور التذكارية.

وجذبت شوبرا الانتباه أمس أيضاً في المهرجان، حيث ارتدت فستان أزرق مصنوع من الدانتيل، وحذاء ملون باللون الوردي والأسود.

الفيلم من إخراج المخرج الهندي مانيش شارما، ويشارك في بطولته مع شوبرا وسينغ، الممثل ريشي كابور، وتم عرض الفيلم في الهند في يوم 6 سبتمبر الماضي.

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