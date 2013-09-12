طوارئ بقطاع الأخبار بسبب تعليمات وزيرة الإعلام لتغطية اجتماعات لجنة الخمسين

كتب : انتصار حسني منذ 39 دقيقة

أعطت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام، تعليمات لرؤساء القطاعات بضرورة الالتزام بالمهنية، أثناء تغطية اجتماعات لجنة تعديل الدستور. وبناء عليه أعلن قطاع الأخبار حالة الطوارئ، وأعدّ خطة لتغطية اجتماعات لجنة الخمسين، المُكلّفة بتعديل الدستور.

تشمل الخطة توفير جميع الخدمات الإخبارية، لنقل الاجتماعات واللقاءات.

في قناة "النيل" للأخبار سيتم نقل الجلسات على الهواء، إضافة إلى التغطية في النشرات الإخبارية، وتناول الفعاليات التي تقوم بها اللجنة، في البرامج اليومية والأسبوعية.

بالنسبة للبرامج، سيتم ترجمة الحوارات التي ستجريها القناة حول تعديل الدستور، إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. كما ستواصل البرامج الإخبارية، التي تبثها قنوات التليفزيون المختلفة، على متابعة أعمال اللجنة، وسيتم استضافة الفقهاء الدستوريين والقانونيين، والمحللين السياسيين؛ للإدلاء بآرائهم فى مواد الدستور، محل التعديل.

وبالنسبة للنشرات، ستتم تغطية الاجتماعات التي تعقدها اللجنة، عن طريق البثّ المباشر، والتقارير الإخبارية، واستضافة المتخصصين، للتعرّف على آرائهم فيما يدور من مداولات، بشأن تعديل الدستور.