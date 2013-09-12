هولندا تعتذر عن عمليات قتل جماعى ارتكبتها فى اندونيسيا قبل ستة عقود

قدمت هولندا اعتذارا رسميا عن عمليات القتل الجماعى التى ارتكبها الجيش الهولندى قبل اكثر من ستة عقود فى اندونيسيا خلال حرب الاستقلال.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الخميس ان السفير الهولندى لدى اندونيسيا “تجيرد دى زوان” قدم الاعتذار لارامل الضحايا الذين قضوا بسبب ما اسماه ب”التجاوزات” التى ارتكبها الجيش الهولندى خلال الفترة بين عامى 1945 و1949.. واعلن ان حكومة بلاده قررت منح ارامل الضحايا تعويض مالى يقدر باكثر من 26 الف دولار .

يذكر أن اندونيسيا اعلنت استقلالها عن هولندا فى 17 اغسطس 1945، الا ان هولندا رفضت الاعتراف بهذا الاستقلال حتى عام 1949.

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