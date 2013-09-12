العليا للإنتخابات تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد الأسبوع القادم

كشف مصدر قضائى، أن اللجنة العليا للانتخابات الصادر قرار بتشكيلها من رئاسة الجمهورية للإشراف على الانتخابات ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لوضع الترتيبات اللازمة للعلمية الانتخابية والتجهيز لاختيار الأمانة العامة المعاونة للجنة.

و أوضح مصدر قضائى، بأن اللجنة برئاسة المستشار “نبيل صليب عوض”، رئيس محكمة استئناف القاهرة ستقوم باختيار الأمانة العامة لها، وذلك تمهيدا لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وتجهيز الأوراق للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى سيتم عرضه على الرئيس المؤقت “عدلى منصور” خلال 30 يوما من تاريخ ورود الدستور الجديد من لجنة الخمسين المنوطة بوضع التعديلات الدستورية عليه.

وأوضح المصدر بأن اللجنة ستقوم بتشكيل لجان فرعية، وذلك لتكون كل لجنة مختصة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين وأخرى خاصة بتصويت المصريين فى الخارج تطبيقا للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013.