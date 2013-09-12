أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

العليا للإنتخابات تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد الأسبوع القادم

  • 38
Google+ Print
العليا للإنتخابات تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد الأسبوع القادم العليا للإنتخابات تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد الأسبوع القادم

اللجنه العليا للإنتخابات

كشف مصدر قضائى، أن اللجنة العليا للانتخابات الصادر قرار بتشكيلها من رئاسة الجمهورية للإشراف على الانتخابات ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لوضع الترتيبات اللازمة للعلمية الانتخابية والتجهيز لاختيار الأمانة العامة المعاونة للجنة.

و أوضح مصدر قضائى، بأن اللجنة برئاسة المستشار “نبيل صليب عوض”، رئيس محكمة استئناف القاهرة ستقوم باختيار الأمانة العامة لها، وذلك تمهيدا لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وتجهيز الأوراق للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى سيتم عرضه على الرئيس المؤقت “عدلى منصور” خلال 30 يوما من تاريخ ورود الدستور الجديد من لجنة الخمسين المنوطة بوضع التعديلات الدستورية عليه.

وأوضح المصدر بأن اللجنة ستقوم بتشكيل لجان فرعية، وذلك لتكون كل لجنة مختصة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين وأخرى خاصة بتصويت المصريين فى الخارج تطبيقا للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا