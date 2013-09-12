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“نجيب محفوظ بين القصة والرواية” للناقد إبراهيم فتحي

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“نجيب محفوظ بين القصة والرواية” للناقد إبراهيم فتحي “نجيب محفوظ بين القصة والرواية” للناقد إبراهيم فتحي

كتاب ” نجيب محفوظ .. بين القصة والرواية ” للناقد إبراهيم فتحي

 صدر عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب ” نجيب محفوظ .. بين القصة والرواية ” للناقد إبراهيم فتحي .. عن القصة القصيرة والرواية الملحمية للروائي ” نجيب محفوظ ” حيث يلعب الحاضر صورًا للواقعية الفكرية مستعينًا بالخيال من خلال الذات وتجربتها الحياتية والجمالية، في رابطة تثري الفن والتجربة الإنسانية والدراسة توضح الحد بين القصة القصيرة باعتبارها تجربة جزئية أحيانًا تساهم في البناء الكلي للرواية .

وقصص البدايات عند محفوظ هي قضايا الوجود الإنساني، والمأساة الفردية تشتبك مع الواقع الاجتماعي الملحمي في ” الثلاثية ” و “أولاد حارتنا ” و “الحرافيش والروابط الملحمية ” – حيث النزعة الطوبائية .. واكتمال الحياة بالموت والخلود .. ورفض الوضع الذي يقر وانتهاء الحياة بحثًا عن خلود لا يمسه الموت .. يتجسد الاغتراب وفقد المأوي في رواية ” الحرافيش ” حلمًا بالاكتمال المادي والروحي فهو شاغل الإنسان في دورة حياته الأبدية استشرافا لمستقبل أكثر رحابة ومحققًا انتصارًا على كافة أشكال الطغيان.

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