الأعلى للثقافة يصدر الأعمال الكاملة للشاعر “أمل دنقل”

صدر عن المجلس الأعلى للثقافة الأعمال الكاملة للشاعر “أمل.. دنقل” و يحوي 6 دواوين ” مقتل القمر” ، ” البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ” ، ” تعليق على ما حدث ” العهد الآتي، ” أقوال جديدة عن حرب البسوس “، ” أوراق الغرفة 8 ” وقصائد متفرقة .

كتب جابر عصفور في المقدمة ” قصائده تتحول إلى مراثٍ متكررة الرجع في مستوى أساسي من دلالاتها – مراثٍ لعالم يحتضر أو عالم ينتشر فيه الموت .. قصائد لا تكف عن رفض الموت والتمرد على حضوره الطاغي” .. حيث يقول ” عم صباحًا أيها الصقر المجنح / عم صباحًا / سنة تمضي ، وأخرى سوف تأتي / فمتى يقبل موتي / قبل أن أصبح – مثل الصقر – / صقرًا مستباحًا ” وفي قصيدة أخرى يقول : ” العالم في قلبي مات / لكني حين يكف المذياع وتنغلق الحجرات : / أخرجه من قلبي وأسجيه فوق سريري / وأسقيه نبيذ الرغبة / فلعل الدفئ يعود إلى الأطراف الباردة الصلبة .