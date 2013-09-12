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مصرع مسجل وإصابة ضابط شرطة بطلقة أثناء سرقة سياره بطوخ

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مصرع مسجل وإصابة ضابط شرطة بطلقة أثناء سرقة سياره بطوخ مصرع مسجل وإصابة ضابط شرطة بطلقة أثناء سرقة سياره بطوخ

اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية

أصيب ضابط شرطة ، ولقي مسجل خطر مصرعه ، واصيب آخر ، وفر ثالث هاربا ، فى تبادل لاطلاق الرصاص بينهم وبين الضابط على طريق بلتان – طوخ بالقليوبية  ، بعدما اعتراضوا طريق الضابط اثناء عودته بسيارته ليلا وبصحبته اسرته لسرقة سيارته ،بعد ان اطلقوا الرصاص عليه .

تبادل الضابط مع المتهمين اطلق الرصاص ، فأصيب بطلقة في القدم ،و لقى احدهم مصرعه واصيب الثانيى بينما فرا الثالث هاربا .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين انه اثناء عودة ضابط الشرطه عماد عطا بادارة الطرق والمنافذ بالقليوبية الى منزله مصطحبا اولاده فى سيارته متجها الى منزله ليلا بطريق بلتان – طوخ اعترضه 3 بلطجيه وقامو ا بانزاله من السيارة لسرقتها وبها الاطفال وعندما قاومهم اطلقوا على ساقه الرصاص وعندما حاولوا الهرب قام الضابط باطلاق الرصاص على المتهمين دفاعا عن نفسه فلقى المتهم الاول ويدعى تامر قربه 25 سنه عاطل مصرعه والسابق اتهامه فى عدد3 قضايا قتل – مخدرات أخرهم القضية رقم 21155 جنايات مركز بنها لسنة 2012م ” قتل” والمطلوب ضبطه وإحضاره فيها ، ومحكوم عليه هارب فى عدد 5 قضايا تبديد – ضرب أخرهم القضية رقم 2888 جنح مركز بنها لسنة 2012م ” ضرب ” ، حصر 7207 لسنة 2012م ، غيابى ثلاث سنوات و 500 غرامة واصيب الثانى ويدعى رضا امين بينما فرا الثالث هربا وقام الاهالى بنقل الضابط الى المستشفى.

وتوصلت التحريات الى ان المتهم الاول والثانى متهمين فى واقعة قتل امين الشرطه حماده أحمد عبدالحميد 36 سنه من قوة مباحث مركز شرطة بنها اثر اصابته بطلق بالصدر أثناء مشاركته بمأمورية لضبط المتهمين حيث قاموا باطلاق الرصاص على القوة فلقى مصرعه.
> تحرر محضرا بالواقعه وامرت النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهم الثالث الهارب وسؤال المتهم المصاب وتشريح جثة المتهم الاول .

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